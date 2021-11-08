Общество

В Пскове умер хирург Александр Васильев

8 ноября на 75-м году жизни ушел из жизни заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач-хирург псковского противотуберкулезного диспансера Александр Васильев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

«Более 49 лет Александр Анатольевич отдал служению людям в различных медицинских организациях Псковской области, 18 лет отработал в комитете по здравоохранению Псковской области, с 2012 года трудился в ГБУЗ Псковской области "Противотуберкулезный диспансер" в должности врача-хирурга. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и своей профессии. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным человеком, обладал огромным опытом работы, которым щедро делился с коллегами. Всегда спокойный, доброжелательный и отзывчивый Александр Анатольевич пользовался безграничным уважением работников учреждения и коллег», - рассказали в медучреждении.

Коллектив диспансера выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильева.