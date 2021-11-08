Общество

Псковские власти затруднились ответить, будут ли работать рестораны в новогоднюю ночь

В комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области не смогли дать точный ответ на вопрос, будут ли открыты рестораны в регионе на новогодних выходных.

«Подскажите, пожалуйста, а что относительно работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь? Естественно, для привитых», - уточнил пскович в Instagram-аккаунте губернатора.

Работа кафе и ресторанов в новогодние праздники будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в области, сообщил представитель профильного комитета. «Прогнозировать заранее не представляется возможным», - добавил он.