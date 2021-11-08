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Общество

Росгвардейцы изъяли незаконно хранившееся у псковичей оружие

09.11.2021 11:22|ПсковКомментариев: 0

Росгвардейцы в ходе проверки изъяли у псковичей незаконно хранившееся оружие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

32 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у жителей Псковской области провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии с 1 по 7 ноября. В результате росгвардейцы выявили 7 административных правонарушений и изъяли 2 единицы оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Теги: #Росгвардия #оружие #закон #административная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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