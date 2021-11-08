Общество

Прощание с хирургом Александром Васильевым состоится в Пскове 10 ноября

Прощание с заслуженным врачом РФ, кандидатом медицинских наук, врачом-хирургом псковского противотуберкулезного диспансера Александром Васильевым состоится в церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Отпевание состоится в среду, 10 октября, в 13.00 на улице Некрасова, 33 в Пскове.

Напомним, Александр Васильев более 49 лет работал в различных медицинских организациях Псковской области, 18 лет отработал в региональном комитете по здравоохранению, с 2012 года трудился в ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер» в должности врача-хирурга.