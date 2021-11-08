Общество

Как получать пенсию при переезде, рассказали в псковском ПФР

В псковском ПФР рассказали, как получать пенсию при смене места жительства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Если смена места жительства происходит в пределах страны, то необходимо, чтобы пенсионное (выплатное) дело сняли с учета по месту прежнего жительства и передали в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.

Для снятия и передачи пенсионного дела пенсионеру нужно обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту проживания со следующими документами:

заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела;

документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя);

документ, подтверждающий права представителя (в необходимых случаях).

Заявление и документы можно предоставить лично или через представителя в ПФР или многофункциональный центр, направить почтой, а также через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал Госуслуг.

Сотрудники фонда оформляют запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня после обращения направляют его в ПФР по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.

Выплата пенсии по новому месту жительства возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин предоставил заявление и необходимые документы.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда по телефону: 8-800-600-01-76, а также в группу в социальной сети Вконтакте. Кроме того, письменные обращения можно направлять через сайт ПФР.