Общество

Псковские росгвардейцы сдают зачеты по стрельбе

Итоговые зачеты начали сдавать псковские росгвардейцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии Псковской области

В рамках проверки сотрудники и военнослужащие Росгвардии выполняют нормативы по различным дисциплинам: физическая подготовленность, проверка теоретических знаний по военно-политической, правовой и специальной подготовке. Кроме того, в ходе огневой подготовки оцениваются навыки стрельбы сотрудников. Упражнения выполняют из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

По результатам проверки каждый росгвардеец претендует на присвоение, подтверждение или повышение своей классной квалификации, которая является индивидуальным показателем, характеризующим профессиональный уровень бойца.

После окончания проверки наметят планы на следующий год.