Общество

В честь «черной пятницы» псковский Центр доктора Бубновского дарит скидку 11 ноября

Псковский Центр доктора Бубновского дарит скидку 20% на услуги в честь «черной пятницы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

При покупке лечебной программы занятий псковичам предложат скидку 20%. Акция будет действовать 11 ноября.

В Центр доктора Бубновского люди приходят со следующими проблемами:

межпозвонковая грыжа;

боли в плече, руке, шейном отделе, головокружения;

головные боли, гипертоническая болезнь;

острые боли в спине и суставах (остеохондроз, люмбаго, радикулит, ишиас);

артрозы и артриты крупных суставов (плечевые, локтевые, коленные, тазобедренные);

подготовка к эндопротезированию суставов;

реабилитация после травм и операций;

нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие.

Клиенты могут обратиться в псковский Центр доктора Бубновского за следующими услугами:

первичная консультация врача-кинезитерапевта;

лечебный цикл или курс занятий;

ударно-волновая терапия;

медицинский массаж;

суставная (партерная) гимнастика;

консультация врача травматолога-ортопеда;

кинезиотейпирование.

Подробную информацию и консультацию можно получить по телефонам: 797-003, 8-981-350-30-03.