В честь «черной пятницы» псковский Центр доктора Бубновского дарит скидку 11 ноября

Псковский Центр доктора Бубновского дарит скидку 20% на услуги в честь «черной пятницы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.
При покупке лечебной программы занятий псковичам предложат скидку 20%. Акция будет действовать 11 ноября.
В Центр доктора Бубновского люди приходят со следующими проблемами:
- межпозвонковая грыжа;
- боли в плече, руке, шейном отделе, головокружения;
- головные боли, гипертоническая болезнь;
- острые боли в спине и суставах (остеохондроз, люмбаго, радикулит, ишиас);
- артрозы и артриты крупных суставов (плечевые, локтевые, коленные, тазобедренные);
- подготовка к эндопротезированию суставов;
- реабилитация после травм и операций;
- нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие.
Клиенты могут обратиться в псковский Центр доктора Бубновского за следующими услугами:
- первичная консультация врача-кинезитерапевта;
- лечебный цикл или курс занятий;
- ударно-волновая терапия;
- медицинский массаж;
- суставная (партерная) гимнастика;
- консультация врача травматолога-ортопеда;
- кинезиотейпирование.
Подробную информацию и консультацию можно получить по телефонам: 797-003, 8-981-350-30-03.