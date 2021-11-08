Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции, посвященной Дню полиции

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. Участниками разговора в Общественном пресс-центре ПЛН стали начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин и председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области, ветеран органов внутренних дел Джемал Малышев.

Они расскажут, как профессиональный праздник сотрудников полиции будет отмечаться в Пскове с учетом непростой ситуации по коронавирусу, чем сегодня живет УМВД России по городу Пскову, насколько изменилась жизнь его сотрудников и подходы к работе по сравнению с периодом, когда полиция называлась милицией. Также участники пресс-конференции расскажут о состоянии преступности в областном центре.

Трансляция завершена