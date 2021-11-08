Общество

Старшеклассникам Пскова предлагают обсудить реалии конституционного права

Псковский филиал академии ФСИН России приглашает учащихся 9-11 классов школ Псковской области принять участие в работе конференции «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

Для подготовки программы мероприятия потенциальных участников просят в срок до 25 ноября направить заявку по электронной почте: gpd.psk@gmail.com, указав тему письма – «Конференция школьников – 2021».

Конференция состоится в режиме видео-конференц-связи 3 декабря в 14.00. Подробности можно узнать по ссылке.

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