Общество

До минус 6 градусов ожидается ночью в Псковской области

До минус 6 градусов ожидается ночью на территории Псковской области. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит от -6 до -1 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +2...+7 градусов.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега, преходящего в дождь. Ночью на юго-востоке области преимущественно без осадков. Местами гололед, на дорогах — гололедица.

Ветер будет дуть западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет высоким.