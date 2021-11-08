До минус 6 градусов ожидается ночью в Псковской области

До минус 6 градусов ожидается ночью на территории Псковской области. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Температура воздуха ночью составит от -6 до -1 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +2...+7 градусов.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега, преходящего в дождь. Ночью на юго-востоке области преимущественно без осадков. Местами гололед, на дорогах — гололедица.
Ветер будет дуть западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.
Атмосферное давление будет высоким.