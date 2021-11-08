Россияне смогут получить сертификат о вакцинации в МФЦ

Россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации в многофункциональных центрах государственных услуг (МФЦ) с 16 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.
Эта услуга будет актуальной для тех граждан, которые не зарегистрированы на портале «Госуслуги» и не могут распечатать полученный на сервисе сертификат о прививке.
В документе будут содержаться:
Кроме того, на первой странице в верхнем углу разместили QR-код.
Напомним, вчера, 8 ноября, произошел сбой в системе электронных сертификатов, работающей на базе портала «Госуслуги». Пользователи обратили внимание, что срок действия сертификата с QR-кодом о вакцинации от COVID-19 сократился вдвое — с года до шести месяцев. После появления новостей об этом в работе сайта «Госуслуги» произошел сбой — некоторые пользователи получали уведомление об ошибке при попытке зайти на портал.
В Минцифры и в Минздраве сообщили, что срок действия сертификатов остается прежним, его сокращение у ряда пользователей произошло «в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг».