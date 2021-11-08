Общество

Россияне смогут получить сертификат о вакцинации в МФЦ

Россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации в многофункциональных центрах государственных услуг (МФЦ) с 16 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Эта услуга будет актуальной для тех граждан, которые не зарегистрированы на портале «Госуслуги» и не могут распечатать полученный на сервисе сертификат о прививке.

В документе будут содержаться:

персональные данные пациента (ФИО, дата рождения, пол, адрес, паспортные данные, СНИЛС, медицинский полис),

информация о прививке (дата, название препарата и организации, где делали укол),

о медицинских противопоказаниях (если такие есть),

о перенесенном COVID-19, если предъявитель все же болел им.

Кроме того, на первой странице в верхнем углу разместили QR-код.

Напомним, вчера, 8 ноября, произошел сбой в системе электронных сертификатов, работающей на базе портала «Госуслуги». Пользователи обратили внимание, что срок действия сертификата с QR-кодом о вакцинации от COVID-19 сократился вдвое — с года до шести месяцев. После появления новостей об этом в работе сайта «Госуслуги» произошел сбой — некоторые пользователи получали уведомление об ошибке при попытке зайти на портал.

В Минцифры и в Минздраве сообщили, что срок действия сертификатов остается прежним, его сокращение у ряда пользователей произошло «в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг».