Общество

Финалистки «Мисс и Миссис Псков» на время стали работницами фабрики

Участницы конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков 2021» побывали на фабрике обуви Nordman (ООО «Псков-Полимер»). Экскурсию по производству девушкам провел директор по маркетингу и рекламе Алексей Сорокин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

Сначала участницы направились в главный цех, где производится детская обувь из материала ЭВА, а затем в цех, где к сапогам приклеивают подошву и защитные элементы. Там девушкам предоставили возможность попробовать себя в роли работниц фабрики и самостоятельно намазать подошву сапога, проезжающего по конвейеру, клеем.

Также девушки побывали на складе фабрики, в швейном цехе и в грануляторной, где изготавливаются и хранятся гранулы, из которых делают резиновые сапоги.

«Участниц интереснейшей экскурсии приятно удивили масштабы фабрики, ее современное техническое оснащение и технологичность производства», - отметили организаторы конкурса красоты.

Сегодня, 9 ноября, в формате Beauty blog на телеканале «Первый псковский» выйдет большой сюжет о том, как финалистки посетили фабрику обуви Nordman. Программа выйдет в эфир в 19.55 и в 22.10.