Общество

Более 13,5 тысяч псковичей проверили свой уровень этнографической грамотности

Более 13,5 тыс жителей Псковской области поучаствовали в акции «Большой этнографический диктант». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Международная просветительская акция проходила с 3 по 7 ноября в шестой раз. В диктанте приняли участие 2,6 млн человек из всех субъектов России и 95 зарубежных стран.

Также 13 тысяч 692 участника от Псковской области поддержали акцию и проверили свой уровень этнографической грамотности.

Средний результат в Псковской области составил 77 баллов. Максимальная сумма баллов за выполнение 30 заданий — 100.

Участники могли сразу после прохождения диктанта узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Кроме того, каждый смог получить электронный сертификат с указанием личных результатов.