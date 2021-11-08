Псковских школьников приглашают принять участие в онлайн-конференции по праву

Принять участие в онлайн-конференции по праву приглашают 9-11 классов школ Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.
Онлайн-конференция «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи» состоится 3 декабря в 14.00.
Для подготовки программы конференции школьников просят до 25 ноября прислать заявку на участие по электронной почте gpd.psk@gmail.com с указанием темы письма – «Конференция школьников – 2021».
Телефоны для связи: 8 (8112) 623-169, внутренний: 145 — Роман Иваняков, начальник кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат исторических наук, полковник внутренней службы, 8 (8112) 623-169, внутренний: 180 – Роман Пушилин, преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, капитан внутренней службы.
Образец заявки на участие можно посмотреть здесь. Примерную тематику конференции — здесь.