Псковских школьников приглашают принять участие в онлайн-конференции по праву

Сотрудник СОБРа погиб при задержании мошенников в Петербурге

Псковские власти затруднились ответить, будут ли работать рестораны в новогоднюю ночь

В России растет спрос на вакцинные туры за рубеж

За кражу рыболовных снастей пскович может сесть в тюрьму на два года

«Беседка»: Кто такие кадастровые инженеры и для чего они нужны

Невельские пограничники нашли в поезде из Бреста нелегального пассажира