Общество

Резкое потепление ожидается на Северо-Западе России

Резкое потепление и дожди ожидаются Северо-Западе России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Арктическое вторжение накрыло регион в начале недели и накануне вышло на пик, на Северо-Западе и в Центре выпал снег. Например, в Псковской области из-за аварий на сетях остались без света более полутора тысяч человек. Столицу снегопады также стороной не обошли, но они были слабее, чем у соседей. И все-таки пока это был фальстарт зимы! Уже сегодня погодный маятник качнется в обратную сторону. Холодный фронт уйдет на юг Европейской России, снегопады в течение дня будут отмечаться на Урале, в Предуралье, на Нижней Волге. В эпицентре ненастья окажется Северный Кавказ», - рассказали синоптики.

Но вслед за этим фронтом на Русскую равнину уже пробиваются новые циклоны атлантического происхождения. «И пока Юг будет заносить снегом — на Северо-Западе пойдут дожди и резко потеплеет. А в четверг-пятницу вихри сумеют согреть уже почти весь регион. Правда, продержится такая погода недолго», - отметили в «Фобосе».

Например, еще вчера в Санкт-Петербурге было ниже 0°С, но сегодня из-за влияния циклонов температура снова резко повысится – до +8°С, это на 6°С больше положенного. «Затем волна тепла будет понемногу сходить на нет. В пятницу уже скажется влияние холодного фронта, к вечеру дожди могут опять перейти в снег. А в выходные окончательно и бесповоротно в свои права вступит ноябрь: в дневные часы всего 0...+2°С», - добавили синоптики.