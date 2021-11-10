Общество

Рестобар «Моя История» приглашает на фирменные завтраки

Завтраки в рестобаре «Моя История» - это совсем другая история начала дня, каждый раз вкусная и по-своему необычная.

Позавтракать в рестобаре можно ежедневно до 15.00. В будние дни блюда начинают подавать с 8.30, а в выходные - с 9.30.

Выбрать кушанье по своему вкусу здесь сможет каждый посетитель. Меню предлагает разнообразные угощения от глазуньи с хрустящим тостом до картофельных драников с форшмаком из сельди.

Посетителей рестобара удивит нежная творожная запеканка, которая готовится по специальным рецептам в дровяной печи. Причем гости могут выбрать, чем приправить свой завтрак - сметаной, вишневым конфи или кремом маскарпоне.

Для тех, кто предпочитает блюда посытнее, в «Моей Истории» приготовили свежеиспеченные круассаны с лепестками из телятины и соусом из тунца. Любителям рыбы рекомендуют попробовать вариацию этого блюда со слабосоленым лососем, творожным сыром и хрустящим огурцом.

Особым сортом удовольствия посетители рестобара называют фирменное яйцо Бенедикт в сочетании с беконом или филе лосося. Его подают на хрустящей бриоши с листьями салата и большим количеством голландского соуса.

Гости, которые не представляют свое утро без каши, также откроют для себя интересные позиции в меню. Здесь можно попробовать овсянку на кокосовом молоке со свежими ягодами. Любителям соленых каш следует оценить гречотто с пармезаном и яйцом пашот.

Дополнить завтрак повара «Моей Истории» рекомендуют фирменным французским тостом, обжаренным в яйце, с карамелизированными бананами и нежным творожным кремом.

Желающих подкрепиться порадуют разнообразием и предложенные напитки. Официанты подадут согревающий какао, как в детстве, крепкий бодрящий кофе или бокал игристого для создания особого настроения.

Выбрать, каким завтраком и с каким настроением начать свое утро, псковичи и гости города могут в рестобаре «Моя История» по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 2.

Телефон: 8 (8112) 50-00-09



ВКонтакте: https://vk.com/mystoryrest



Инстаграм: https://www.instagram.com/mystory.restobar/

Напомним, посетить заведение можно при наличии одного из следующих документов: медотвод от вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом, документ или QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.