Общество

Александр Котов поздравил псковских полицейских с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Работа полицейского направлена на то, чтобы каждый законопослушный граждан чувствовал себя в безопасности, а в случае, если беда все-таки случилась, мог получить защиту, отстоять свои права и восстановить законную справедливость, - отметил он. - Сотрудники органов внутренних дел стоят на страже правопорядка. От того, насколько профессионально и добросовестно вы выполняете свои служебные обязанности, зависит очень многое: жизнь и покой людей, мир и согласие в обществе, устойчивость экономики и государственных основ».

Александр Котов выразил надежду, что каждый, кто носит форму полицейского, осознает степень своей ответственности, чтит заложенные ветеранами профессиональные традиции и всегда руководствуется принципами законности и гуманизма.

«Спасибо вам за службу, сопряжённую с затратой сил и большим личным риском, за выдержку, мужество и умение справляться с самыми сложными задачами! Желаю здоровья, благополучия, удачи!» - добавил Александр Котов.