Общество

Борис Елкин: Полицейские изо дня в день охраняют спокойную жизнь псковичей

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Этот праздничный день - дань глубокого уважения мужественным и сильным людям, которые считают своим гражданским и нравственным долгом защищать законность и справедливость, жизнь и права человека, интересы государства и общества, - отметил он. - Вы связали свою судьбу с трудной, но благородной профессией – быть защитниками правопорядка в городе Пскове, следуя букве закона, обеспечивать безопасность и спокойствие наших сограждан. Свои лучшие деловые и личные качества, профессионализм и преданность службе, стойкость и бескомпромиссность, справедливость и гуманность, ответственность и оперативность вы с честью проявляете в повседневной работе».

Борис Елкин поблагодарил полицейских за достойную службу, за то, что они изо дня в день охраняют спокойную жизнь и созидательный труд псковичей. «Выражаю слова особого уважения ветеранам полиции, которые посвятили долгие годы жизни тяжелым служебным будням, внесли достойный вклад в дело охраны правопорядка в нашем городе», - продолжил он.

Борис Елкин пожелал всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного благополучия, поддержки и понимания со стороны родных и близких и всего самого наилучшего.