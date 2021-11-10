Борис Елкин: Полицейские изо дня в день охраняют спокойную жизнь псковичей

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Борис Елкин поблагодарил полицейских за достойную службу, за то, что они изо дня в день охраняют спокойную жизнь и созидательный труд псковичей. «Выражаю слова особого уважения ветеранам полиции, которые посвятили долгие годы жизни тяжелым служебным будням, внесли достойный вклад в дело охраны правопорядка в нашем городе», - продолжил он.
Борис Елкин пожелал всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного благополучия, поддержки и понимания со стороны родных и близких и всего самого наилучшего.