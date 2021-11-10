Общество

Псковичка нашла щенков в мусорном контейнере на улице Горького

Щенков обнаружила женщина в мусорном контейнере на улице Максима Горького в Пскове. Об этом она сообщила в редакцию Псковской Ленты Новостей.

Фото: Мария Кирюхина

«Кто-то выбросил на помойку слепых щенят, еще с пуповиной. Нужна кормящая собака с последующим пристройством в хорошие руки. Сейчас щенки находятся у меня, но оставить их возможности нет», - рассказала женщина.

Всего псковичка спасла пять щенков. Тех, кто готов помочь с дальнейшим определением собак, она просит обратиться к ней в социальной сети «ВКонтакте».