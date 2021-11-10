Общество

Врач на удаленке

Как ковид приблизил внедрение дистанционного здравоохранения, почему медики старой гвардии выступают против лечения на расстоянии и когда в больницы придут первые выпускники местного медфака, - разбираемся, что такое телемедицина и почему она не спасет псковских пациентов от дефицита врачей.

Снять напряженность

Российское здравоохранение планирует поставить масштабный эксперимент. Речь идет о том, чтобы расширить возможности телемедицины - удаленного врачебного приема. Докторам разрешат ставить диагноз и назначать лечение без очной встречи с пациентом. РБК пишет, что новая система позволит ставить половину диагнозов таким способом. Эксперимент продлится три года, на первом этапе его участниками станут федеральные сети клиник «Медси» и «Ниармедик», сервисы «СберЗдоровье» и «Доктор рядом».

Главный врач Псковской областной больницы Анатолий Волков рассказывает, что уже полтора десятка лет в регионе возможности телемедицины используют для взаимодействия «врач-врач». Местные доктора имеют возможность получить консультации у специалистов из федеральных медицинских центров. В эффективности взаимодействия непосредственно с больными он сомневается: невозможно дистанционно провести полноценный осмотр и назначить лечение на жалобу «болит все».

«У федералов больше возможностей, длиннее кадровая скамейка, они могут посадить на дистанционный прием отдельных специалистов. Если бы такая служба создавалась в области для пациентов из райцентров, дефицит кадров это только усилило бы. Обращение в столичные клиники в какой-то степени могло бы снять напряженность с нехваткой врачей в регионах, но это не может стать полноценным решением проблемы», - уверен Анатолий Волков.

«Жест отчаяния»

Услуги телемедицины подлежат отдельному лицензированию. В частном медицинском центре «Профессор» в Пскове получать такую лицензию не собираются. Главный врач клиники, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова считает, что «лечение по интернету» больше походит на шаманизм и не имеет ничего общего с доказательной медициной.

«Мое ощущение, что это жест отчаяния, - комментирует она новость о начале эксперимента. - Есть сферы нашей жизни, которые невозможно перевести в интернет. Я представитель старой школы, начинала учиться еще в советский период. Меня учили смотреть пациента полностью, от и до. Дистанционно я не могу послушать пациента, провести ему пальпацию, перкуссию и аускультацию, осмотреть кожные покровы, состояние слизистых оболочек. Я должна знать, от чего я лечу. Только на жалобы пациента ориентироваться нельзя, на их основании нужно провести соответствующее обследование. Если пациент жалуется на боль в грудной клетке, причина может быть совсем в другом месте: у него мог оторваться тромб в ноге, из-за чего закупорились мелкие ветки легочной артерии».

Елена Аверьянова напоминает, что деятельность врача подконтрольна Уголовному кодексу. Пациентам их ошибки в дистанционном лечении могут стоить здоровья и жизни, а самим медикам - свободы.

«Дистанционное общение актуально, если я пациента отправляю на анализы, а он живет, например, в Себеже, - делится доцент Аверьянова своей точкой зрения. - Прошу переслать мне результаты на почту, чтобы я знала, надо пациенту ко мне приезжать еще раз, или будет достаточно тех рекомендаций, которые я уже дала. Или «скорая» оснащена аппаратом ЭКГ, по интернету данные уходят доктору, он их читает, ставит диагноз. Или на томографию отправляю пациента, а из диагностического центра мне незамедлительно высылают результаты. То есть телемедицина хороша как средство коммуникации».

«Мы используем телемедицину для быстрого обмена информацией. Мы МРТ-исследование сделали, а заключение можем получить как от нашего доктора, так и от специалиста на удаленке в другом городе, - объясняет, как это все работает, Сергей Пастухов, директор медицинского центра «Мед-Скан». - Пока это касается только рентгенологии. В этой сфере шире обмен опытом благодаря дистанционным технологиям, выше эффективность в сложных случаях. Конечно, к терапевту сходить дистанционно сложно».

«Написано кровью»

Не верит в широкие возможности дистанционного приема и депутат областного Собрания Виктор Антонов, долгие годы занимавший пост главного врача в Локнянской районной, Псковской городской и Псковской областной больницах.

«Никогда ни один доктор, ни один профессор не сможет дать рекомендации, если он не видел больного, - поддерживает доктор Антонов мнение коллег. - Есть понятие, которое исчезает сегодня: врач-клиницист. Это высший пилотаж, когда больного обследуют по всем правилам медицинской науки, расспрашивают анамнез, на него смотрят. Все это кровью написано в учебниках».

Он знает о дистанционном лечении и с другой стороны - как о вынужденной мере в ковидную эпоху.

«Сейчас многие коллеги-доктора назначают лечение по телефону. Выхода другого нет. Лежит больной дома день, два, пять, девять, а к нему никто не приходит, лекарства не приносит, доктор ему недоступен. Начинают искать знакомых врачей, чтобы те хоть что-то посоветовали. Категорически это неправильно, давать по телефону консультации. А что делать?»

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Просто «врач»

С дефицитом врачей телемедицина справиться не поможет. Такое мнение поддерживают все опрошенные ПЛН эксперты.

«Телемедицина не спасет, нам надо перестраивать систему, на это уйдут не годы - десятилетия. Пандемия вскрыла все гнойники, показала все проблемы, которые долго зрели в медицине», - констатирует Елена Аверьянова.

Одна из них - система подготовки кадров. Местный медфак уже выпустил несколько потоков специалистов в медицинской кибернетике и в медицинской биохимии. Это направления вспомогательные, очень востребованные в диагностике. А вот первые врачи со специальности «Лечебное дело» покинут стены вуза только в 2024 году. Но, отучившись шесть лет, выпускники не смогут работать в больницах.

«В дипломе будет написано «врач общей практики», - Елена Аверьянова рассказывает со знанием дела, так как преподает на медицинском факультете, а ее сын получает там образование. - С таким дипломом места для работы молодого доктора крайне ограничены: участковый врач, врач-статистик, врач приемного отделения».

Для получения конкретной медицинской специальности, например, чтобы стать хирургом, терапевтом, кардиологом, нужно проходить двух-, трех-, а в ряде случаев и пятилетнюю ординатуру. В Пскове ординатура отсутствует, для завершения обучения предстоит ехать в город покрупнее.

«Потом у него будет выбор, где работать. Он пойдет туда, где устроят условия: зарплата, оснащение, команда. Если учился по направлению, могут отправить в село, где кроме общего анализа крови ничего для диагностики нет. Чтобы доктор не уехал после обязательной отработки, нужна соответствующая материальная база. По затратам государства на одного студента обучение в медвузе самое дорогое. Если вы учите специалиста, не надо потом заколачивать микроскопом гвозди - он предназначен для гораздо более сложных функций».

Не первый год звучат призывы вернуть советскую систему распределения для медиков, отучившихся за государственный счет. Получил самое затратное образование - будь добр. Эти требования наталкиваются на аргумент о нарушении прав человека. Более осторожные предлагают приравнять врачей по статусу к военнослужащим. С соответствующими выплатами, льготами, обеспечением жильем. Тогда, мол, они получат внутренний стимул оставаться в государственной медицине, в том числе, на отдаленных территориях. Пока нет ни того, ни другого, и региональная медицина недужит все сильнее. Псковская область тут не уникальна. Не только лучшие кадры, но и кадры вообще все сильнее концентрируются в мегаполисах с лучшими условиями труда и жизни.

Когда телемедицинский эксперимент начнется, пациенты смогут обращаться к врачам удаленно только на платной основе. Нет сомнений, что частные клиники приложит максимум усилий для включения в систему ОМС. В этом случае для больных такой прием станет бесплатным, профинансирует работу врачей бюджет. А там подтянутся и государственные федеральные клиники. В неофициальных разговорах врачи сетуют на то, что пациент превратился в товар, а понятие «медицинская помощь» вытеснено термином «услуга». Рынок телемедицины оценивается в 10 млрд рублей с потенциалом роста в 10 раз за ближайшие три года. С расширением возможностей телемедицины все больше денег будет оставаться в центре, все меньше станут получать регионы, все глубже будут становиться проблемы на местах. Круг замкнется. Все, что останется рядовым пациентам - пошире открывать рот и повыше задирать футболку перед веб-камерой.

Юлия Магера