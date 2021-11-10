Общество

Елена Полонская пожелала полицейским успехов в нелегкой службе

Глава Пскова Елена Полонская поздравила сотрудников полиции с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМСУ города.

«Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, от имени депутатов Псковской городской Думы и от себя лично поздравляю вас и ветеранов службы с профессиональным праздником. Сотрудники управления МВД России по городу Пскову - это профессионалы своего дела, самоотверженно выполняющие поставленные задачи любой сложности, не считаясь с личным временем, зачастую рискуя жизнью в мирное время», - сказала Елена Полонская.

Она также поблагодарила полицейских за беззаветную преданность служебному долгу и готовность в любую минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за обеспечение общественного порядка и безопасности во время проведения культурно-массовых мероприятий в областном центре.

«Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел и ветеранам службы крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, мира, семейного благополучия и успехов в нелегкой и ответственной службе!» - заключила Елена Полонская.