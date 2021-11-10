Общество

Александр Козловский поздравил псковских полицейских с профессиональным праздником

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил сотрудников псковской полиции с профессиональным праздником. Обращение он разместил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие земляки! Поздравляю всех причастных с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Ваш самоотверженный труд является основой стабильности, гарантом правопорядка в нашем регионе. Сотрудники органов внутренних дел последовательно работают над улучшением обстановки, повышением уровня безопасности, участвуют в преодолении чрезвычайных и кризисных ситуаций, предотвращают террористические угрозы», - сказал депутат.

Особую признательность Александр Козловский выразил ветеранам полиции. Новые поколения продолжают миссию ветеранов, дополняя историю славных дел защитников правопорядка Псковской области, добавил он.

«Благодарю всех служителей закона за верность профессиональному долгу, добросовестный труд, уверенность жителей края в завтрашнем дне. Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего!» - отметил депутат Госдумы.