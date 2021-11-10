Общество

Учебник обществознания преподавателя из Пскова оценили на всероссийском уровне

Кандидат исторических наук, преподаватель Псковского государственного университета Максим Васильев стал победителем восьмого всероссийского инновационного общественного конкурса в номинации «Лучший учебник (учебное пособие) для организаций общего и профессионального образования». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Учебное пособие «Обществознание» отметили двумя высшими наградами. Книга победила в направлении «Лучший учебник для организаций общего и профессионального образования», а также взяла приз в номинации «Общественное признание».

Всего в конкурсе приняло участие 96 научных изданий.

Книгу в 2020 году выпустило издательство «Профобразование» при поддержке компании IPR MEDIA. Она была рекомендована учебно-методическим отделом СПО в качестве учебного пособия для использования в учебном процессе образовательными учреждениями среднего профессионального образования по всем специальностям и профессиям.

Учебник Максима Васильева представляет собой электронное издание, он размещен в базе данных электронной библиотечной системы IPR books и составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Как отметил сам автор, данная книга представляет собой глубокую переработку учебника по обществознанию, который известен и широко используется в среде школьных учителей и абитуриентов.

Напомним, ранее это учебное пособие Максима Васильева также занимало призовые места в научных конкурсах.