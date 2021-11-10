Общество

Старшеклассники Псковской области могут бесплатно подготовиться к ЕГЭ онлайн

Для учителей, школьников и родителей Псковской области открыт единый каталог онлайн-курсов от ведущих образовательных платформ. Занятия в рамках проекта «Цифровой образовательный контент» можно проходить с любого устройства и в любом удобном месте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект реализует министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с АНО ВО «Университет Иннополис».

Ученики 5-11 классов могут воспользоваться бесплатным доступом к занятиям по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, курсам олимпиадной подготовки, а также к урокам в рамках школьной программы «Фоксфорда». Чтобы войти в систему, сначала нужно пройти регистрацию на сайте проекта: учителям, обучающимся и родителям.

В форме необходимо указать почту, на которую придет письмо от организаторов. По указанной в письме ссылке следует перейти на сайт онлайн-школы «Фоксфорд».

Подробную инструкцию по регистрации для учителей можно изучить по ссылке, а для учеников и родителей — тут.

Обучаться на платформе можно как самостоятельно, так и под контролем учителя. В этом случае преподаватель будет видеть успехи и в случае необходимости корректировать знания.

«Цифровой образовательный контент» реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».