Общество

В Псковской области молодоженам без QR-кода и справок запретили приглашать гостей в ЗАГС

Временные ограничения по количеству присутствующих на регистрации брака ввели в Псковской области. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

«С 8 ноября 2021 года допускать на государственную регистрацию заключения брака, назначенную в период действия особых мер, при условии единовременного нахождения в помещении, где производится государственная регистрация заключения брака, не более 30 человек», - говорится в тексте документа.

При этом все находящиеся на мероприятии должны соблюдать ряд условий:

совершеннолетние гости и другие участники должны иметь или документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19, или справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев. Имеющие противопоказания к вакцинации должны предоставить медицинский отвод и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня до мероприятия,

в помещении присутствующим необходимо соблюдать социальную дистанцию,

все участники мероприятия должны быть в СИЗ,

на входе в помещение у всех должны измерить температуру, каждому нужно будет обработать руки.

Если у вступающих в брак нет сертификата о прививке, о перенесенном заболевании, медотвода и ПЦР-теста, гостей им приглашать на мероприятие запрещается.

Кроме того, согласно тексту документа, фотографы, видеографы и другие люди, которые оказывают услуги при проведении мероприятия, должны быть вакцинированными.