В Псковской области молодоженам без QR-кода и справок запретили приглашать гостей в ЗАГС

Временные ограничения по количеству присутствующих на регистрации брака ввели в Псковской области. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.
«С 8 ноября 2021 года допускать на государственную регистрацию заключения брака, назначенную в период действия особых мер, при условии единовременного нахождения в помещении, где производится государственная регистрация заключения брака, не более 30 человек», - говорится в тексте документа.
При этом все находящиеся на мероприятии должны соблюдать ряд условий:
Кроме того, согласно тексту документа, фотографы, видеографы и другие люди, которые оказывают услуги при проведении мероприятия, должны быть вакцинированными.