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Общество

Юрий Сорокин рассказал, как противодействуют ковиду на заводе «Псков-Полимер»

10.11.2021 15:33|Псков

Вице-спикер Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал, как на его предприятии противодействуют распространению коронавируса.

Так, по его словам, полтора года помещения завода «Псков-Полимер» регулярно дезинфицируют. «Это одна из ступеней, такая мера помогает в борьбе с инфекцией», - отметил Юрий Сорокин.

Во всех помещениях, где находятся люди, применяется ультрафиолетовое бактерицидное излучение для обеззараживания. Кроме того, как рассказал Юрий Сорокин, каждые два часа сотрудникам предприятия предлагается погулять 15 минут, выходить на улицу и проветривать помещения, в которых затем проводится санитарная обработка. «И так несколько раз в течение рабочего дня», - добавил он.

Как заметил директор предприятия, необходимо терпение, чтобы приобрести опыт в борьбе с коронавирусом. «Я уверен, что мы победим. Мы сильнее ковида!» - подчеркнул он.

«Наше предприятие беспрерывного цикла, есть разрешение на работу, и мы работали в полном объеме. Потому что наша продукция производится для всей страны. Мы выпускаем обувь специального назначения, и прерывать производство не можем. В офисах в объявленные выходные работало меньше людей, а на самом производстве и при отгрузке товаров изменений не было», - пояснил Юрий Сорокин.

Теги: #коронавирус #псков-полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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