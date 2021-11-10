Общество

Финалистки конкурса «Мисс Псков» посетили компьютерный клуб и взяли в руки оружие

Финалистки конкурса «Мисс Псков 2021» национального конкурса красоты «Мисс Россия» посетили компьютерный клуб CyberX (https://vk.com/cyberx_pskov) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Татьяна Родина

«CyberX Community — ультрасовременное киберспортивное пространство для тех, кто любит проводить время с удовольствием и полным погружением в атмосферу. На базе клуба проводятся регулярные киберспортивные мероприятия, где можно заработать, повысить свой скилл, а также найти свою тусовку», - рассказали организаторы конкурса красоты.

Руководитель бьюти-направления мероприятия — Марина Тращенкова. Съемка проходила в CyberX. Организаторы конкурса красоты отметили, что все фотосеты проводят с соблюдением всех норм и правил, действующих на территории региона.

Финальное шоу конкурса красоты состоится 14 ноября на сцене большого концертного зала филармонии c соблюдением всех действующих правил и норм. Билеты уже в продаже.