Общество

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» отобрали лучшие социальные стартапы

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» определили финалистов ежегодного конкурса социальных предпринимателей. Он проводится среди импакт-стартапов, направленных на улучшение жизни детей и молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

На конкурс поступило 226 заявок, а в финал вышло 10 проектов из 9 регионов России. В числе лучших – инициативы, направленные на инклюзию особенных детей, волонтерское репетиторство, создание фитнес-программ для слабослышащих и подготовку к олимпиадам подростков из малых поселений.

Финал конкурса состоится онлайн 18 ноября в 15.00 по московскому времени. Каждый победитель получит от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей. Все 10 финалистов смогут присоединиться к трехлетней программе фонда «Инкубатор». Участников научат создавать стратегию развития бизнеса, оценивать риски и социальное воздействие своих проектов. Импакт-стартапы получат информационную поддержку, а сами социальные предприниматели станут частью сообщества единомышленников, где можно обмениваться опытом с авторами других идей и экспертами.

Защита лучших проектов социальных предпринимателей проводится в двух номинациях. В категории «Локальный проект» оцениваются инициативы для жителей одного населенного пункта РФ с населением до 300 тысяч человек. В номинации «Масштабный проект» участвуют импакт-проекты, которые используют принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеют высокий потенциал к масштабированию. Здесь также рассматриваются стартапы, интегрировавшие в свою деятельность интернет-технологии.

Финалистами конкурса в номинации «Локальный проект» стали:

Екатерина Дидик (Таганрог), проект «Слеш» – инклюзивная секция и команда чирлидеров;

Анна Чупракова (Вольск), «Путевка в жизнь» – проект по подготовке к трудоустройству выпускников коррекционных учреждений;

Михаил Курганов (Муром), АНО «Ритм» – профориентация подростков через техническое творчество.

В номинации «Масштабный проект» финалистами стали:

Татьяна Кавылина (Санкт-Петербург), проект FitDeaf – фитнес для глухих и слабослышащих людей;

Роман Мирошниченко (Ярославль), проект ДарIT – сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям;

Жанна Сорока (Москва), Inlife – центр адаптивных видов спорта для детей с ментальными ограничениями;

Елена Сорокина (Ульяновск), «Содействие» – движение педагогов-волонтеров, которые бесплатно занимаются с сиротами и детьми из малообеспеченных семей;

Александр Родин (Владимир), «Доминант» – центр уличных субкультур;

Тимур Маннанов (Учалы), Ассоциация наставников олимпийского движения – проект по подготовке к олимпиадам детей из отдаленных регионов;

Евгений Игнатьев (Москва), Stop-hemangioma – система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев.

В этом году на конкурс было подано 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Из них волонтеры Tele2 и сотрудники фонда отобрали 71 проект, в шорт-лист вошли 29 лучших работ.

Цель конкурса – поддержать и вдохновить социальных предпринимателей, предоставить им возможность для обучения и развития, масштабирования и обеспечения устойчивости своих проектов. Конкурс состоял из нескольких этапов: технической экспертизы проектов и оценки заявок волонтерами, сотрудниками и приглашенными экспертами фонда. Программа отбора включала цикл очных тренинг-сессий и интервью, а завершится публичной защитой проектов перед взрослым и детским жюри.