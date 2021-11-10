Более 4,5 тысяч преступлений раскрыли полицейские в Псковской области с начала года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Только в этом году правоохранительные органы раскрыли более 4,5 тысяч преступлений в Псковской области, по уровню раскрываемости регион занял первое место в Северо-Западном федеральном округе, отметил губернатор. «Такие высокие показатели оперативно-служебной деятельности — результат четкого и слаженного труда всех сотрудников полиции», - подчеркнул Михаил Ведерников.
По словам главы региона, именно профессионализм, отвага при выполнении служебного долга, верность идеалам чести и справедливости позволили завоевать уважение и доверие жителей области. Отдельно он поблагодарил ветеранов, которые сохраняют и укрепляют традиции мужества и патриотизма, передают их новому поколению сотрудников.
«Благодарю сотрудников УМВД России по Псковской области за добросовестную службу. Уверен, что вы и впредь будете защищать законные интересы наших граждан и делать все возможное, чтобы Псковская область стала одним из самых безопасных регионов России», - добавил Михаил Ведерников.
Успехов в непростой, но очень значимой службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия пожелал губернатор.