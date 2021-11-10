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Общество

Более 4,5 тысяч преступлений раскрыли полицейские в Псковской области с начала года

10.11.2021 17:09|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба связана с большой ответственностью и риском, требует невероятных сил, энергии и самоотдачи. Ради спокойствия и безопасности людей вам приходится жертвовать личным временем, днем и ночью предотвращать и пресекать преступления, обеспечивая законность и правопорядок на территории региона и страны», - сказал губернатор.

Только в этом году правоохранительные органы раскрыли более 4,5 тысяч преступлений в Псковской области, по уровню раскрываемости регион занял первое место в Северо-Западном федеральном округе, отметил губернатор. «Такие высокие показатели оперативно-служебной деятельности — результат четкого и слаженного труда всех сотрудников полиции», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам главы региона, именно профессионализм, отвага при выполнении служебного долга, верность идеалам чести и справедливости позволили завоевать уважение и доверие жителей области. Отдельно он поблагодарил ветеранов, которые сохраняют и укрепляют традиции мужества и патриотизма, передают их новому поколению сотрудников.

«Благодарю сотрудников УМВД России по Псковской области за добросовестную службу. Уверен, что вы и впредь будете защищать законные интересы наших граждан и делать все возможное, чтобы Псковская область стала одним из самых безопасных регионов России», - добавил Михаил Ведерников.

Успехов в непростой, но очень значимой службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия пожелал губернатор.

Теги: #губернатор #праздник #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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