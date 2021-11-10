Общество

В Великих Луках ушла из жизни учитель лицея №10 Нина Оспельникова

Ушла из жизни учитель лицея №10 города Великие Луки Нина Оспельникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательном учреждении, она скончалась 9 ноября.

«Все учителя оставляют свой след в жизни школы, в которой работают. Нина Павловна – целая эпоха в истории нашего лицея», - рассказали коллеги Нины Оспельниковой.

В 1958 году Нина Оспельникова окончила школу №10, через несколько лет вернулась в нее работать учителем математики. Много лет она была заместителем директора, руководила методической работой начальной школы. За добросовестный труд Нину Оспельникову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством». В течение восьми лет она представляла учительство города Великие Луки в Псковском областном Собрании депутатов.

«На протяжении всей жизни Нина Павловна сохранила любовь, преданность родной школе, искренне радовалась достижениям и успехам лицея, была примером для молодых учителей. Всегда заражала нас, ее коллег, мудростью, стойкостью, жизнелюбием, оптимизмом, верой в лучшее, дарила доброту и любовь. Мы благодарны Нине Павловне за поддержку, помощь, профессионализм, которым она делилась со своими учениками и коллегами.

Мы сохраним светлую память о нашей Нине Павловне и будем верны ее идеалам и представлениям о настоящем учителе и человеке», - добавили в лицее.