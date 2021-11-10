Общество

Псковские профсоюзы пожелали полицейским достижения новых профессиональных высот

Псковский областной совет профессиональных союзов поздравил сотрудников и ветеранов правоохранительных органов с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Люди вашей профессии всегда находятся на передовой защиты наших сограждан. Вы круглосуточно охраняете покой псковичей, первыми приходите на помощь в сложных и опасных ситуациях. Верность долгу, бескомпромиссность, бесстрашие и преданность своему делу всегда являлись отличительной чертой сотрудников правоохранительных органов», - отметили в организации.

В профсоюзе поблагодарили полицейских за труд и пожелали им крепкого здоровья, оптимизма, достижения новых профессиональных высот и благополучия.