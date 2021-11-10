Общество

Псковичей в возрасте до 35 лет приглашают на службу в ОМОН

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает жителей региона на службу в ОМОН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ОМОН региона требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части, кинолога. Приглашаются соискатели в возрасте до 35 лет, без судимости, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

В ведомстве напомнили, что принятые на службу граждане пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.