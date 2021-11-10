Общество

Исследователи назвали самые популярные продукты у россиян осенью

Наступление осени повлияло на режим питания россиян: каждый пятый стал уделять особое внимание приему пищи, треть граждан стала есть больше фруктов, при этом более 40% увеличили потребление сладкого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-ритейлера «Самокат».

Исследование прошло среди 7,4 тысячи человек из 22 городов России. Как выяснилось, внимание питанию стал уделять 21% респондентов, за качеством сна начали следить почти 22%. При этом 28% россиян стали есть больше овощей и фруктов, а треть респондентов стала в целом есть чаще и больше.

«Еще у трети повышение аппетита резко сменяется его полным отсутствием. Почти половина опрошенных (41%) увеличила потребление сладкого, еще треть - стали чаще пить кофе», - подчеркнули исследователи.

Осень повлияла и на общее самочувствие россиян. Так, согласно исследованию, каждый второй отметил, что осенью ощущает повышенную сонливость, а почти треть - тревожность. Респонденты также отметили, что стали больше работать (36%), сократили физическую активность (31%) и время пребывания на свежем воздухе (38%).

«Чтобы поддержать иммунитет в осенний период каждый второй респондент начал принимать витамины. В топе у россиян витамин D (32%), витамин C (24%) и Омега-3 (21%). Каждый пятый укрепляет иммунитет мультивитаминами, магний и витамины группы B принимают 14% жителей страны», - добавили эксперты.