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Общество

Ученые определили, каким будет новое поколение вакцин против COVID-19

11.11.2021 09:20|ПсковКомментариев: 0

Вакцины нового поколения от COVID-19 должны создавать иммунный ответ не против спайкового белка, на который нацелено большинство современных вакцин, а против белков репликации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследователей Великобритании и Сингапура.

Вакцины нового типа активируют клетки иммунной памяти, известные как Т-клетки, которые убивают вирус еще на входе в организм. По мнению ученых, вакцины будут эффективны против всего семейства коронавирусов, в том числе против всех новых штаммов SARS-CoV-2, которые могут появиться в будущем.

Исследователи изучили иммунологические данные 58 медицинских работников больницы Святого Варфоломея в Лондоне, у которых, несмотря на высокий риск заражения во время первой волны пандемии в Великобритании, ПЦР-тесты не показывали положительный результат на SARS-CoV-2. Сравнив их с показателями коллег, у которых была лабораторно подтвержденная инфекция, ученые выяснили, что люди, избежавшие заражения, во всех случаях имели более сильные Т-клеточные ответы, чем заболевшие.

«Мы знали, что некоторые люди остаются незараженными, несмотря на то, что они подвергаются воздействию вируса. Чего мы не знали, так это того, действительно ли этим людям удалось полностью избежать инфекции или они естественным образом избавились от вируса до того, как его можно было обнаружить с помощью обычных тестов», - отметил доктор Лео Сведлинг.

Ученые предполагают, что в красной зоне больницы все медицинские работники так или иначе подвергались воздействию вируса, но у некоторых еще на стадии низкоуровневой инфекции, не обнаруживаемой обычными тестами, выработались Т-клетки, специфичные для SARS-CoV-2. Причем, как показали результаты исследования, эти клетки были преимущественно нацелены не на те части вируса, против которых действуют современные вакцины, а на репликационно-транскрипционный комплекс (RTC) белков, необходимых вирусу на самых ранних стадиях цикла размножения в организме.

Ученые также не исключают возможности создания вакцин двойного действия, которые будут стимулировать как Т-клетки памяти, нацеленные на белки репликации, так и антитела к спайковому белку.

«Вакцины двойного действия обеспечат большую устойчивость против мутаций, а также более длительный иммунитет, поскольку Т-клетки невероятно долгоживущие. Такие вакцины могут остановить вирус на самом раннем этапе», — пояснил руководитель исследования профессор Мала Майни.

Теги: #вакцинация #коронавирус #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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