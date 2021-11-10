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Общество

В торговых центрах Пскова и Великих Лук можно пройти ревакцинацию от COVID-19

11.11.2021 13:53|ПсковКомментариев: 0

В торговых центрах Пскова и Великих Лук можно пройти ревакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил представитель областного комитета по здравоохранению в Instagram-аккаунте губернатора, отвечая на вопрос подписчика.

«В пунктах можно сделать ревакцинацию?» - поинтересовалась женщина.

«Теперь можно без предварительной записи в торговых центрах "Простория", "Акваполис", "Империал" в Пскове, "Апельсин" в Великих Луках. Привиться могут граждане, которые переболели коронавирусом более полугода назад или ранее прививались от коронавируса», - ответил представитель комитета.

При себе необходимо иметь QR-код в телефоне или в распечатанном виде с госуслуг.

В настоящее время в регионе ревакцинировались 15 666 человек.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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