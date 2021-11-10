Общество

Пскович обратил внимание властей на огромные очереди в поликлинике

Пскович обратил внимание властей на огромные очереди в городской поликлинике. Его обращение опубликовано в Instagram-аккаунте губернатора.

Мужчина рассказал, что несколько дней не может получить справку в Псковской городской поликлинике (улица Кузнецкая, 19) о перенесенном коронавирусе. «В 55-й кабинет люди стоят несколько часов для решения такого простого, но важного вопроса. До этих людей не дописаться, не дозвониться. Я даже не говорю о том, что никакой социальной дистанции не соблюдается, просто толпа», - отметил он и предложил автоматизировать процесс по выдаче справок, чтобы люди меньше друг с другом контактировали.

«Два раза ходил за справкой, но так и не получил из-за огромной очереди», - резюмировал он.

Представитель областного комитета по здравоохранению отреагировал на обращение мужчины и уточнил, о какой именно поликлинике идет речь.