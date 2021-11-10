Искусственный интеллект оптимизирует 10% времени рекрутеров Сбера

Для поиска и найма новых сотрудников Сбер реализовал широкий спектр моделей искусственного интеллекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, об этом представители Сбера рассказали на международной конференции по ИИ Artificial Intelligence Journey, которая проходит 10-12 ноября.
Среди реализованных моделей ИИ:
Конференция AI Journey является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. В рамках мероприятия состоится анонсирование продуктов Sber AI, награждение победителей и призеров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей (AI International Junior Contest), организованного Сбером совместно с альянсом в сфере ИИ, а также конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).
Первые результаты своих проектов также представит Институт искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute, AIRI). Глава научного совета института, также являющийся директором лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA (Швейцария), Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) по традиции выступит в рамках AI Journey.
В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 млн раз.