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Общество

Решение глобальных проблем искусственным интеллектом обсудили на конференции

11.11.2021 20:29|ПсковКомментариев: 0

Успешно стартовала крупнейшая в мире международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey, которую Сбер проводит вместе с ведущими технологическими компаниями страны с 10 по 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Первым событием AI Journey стала панельная дискуссия «Стратегическая роль и экономический потенциал технологических компаний для решения задач в области ESG и устойчивого развития». Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в качестве модератора обсудил с глобальными лидерами и начинающими стартапами роль технологических компаний в развитии нового цифрового мира для решения глобальных проблем человечества, а также экономический потенциал применения ИИ в краткосрочной и долгосрочной перспективе для решения задач ESG.

В дискуссии приняли участие сооснователь и технический директор приложения Siri, директор отдела разработок Apple, Impact Advisor, Humanistic.AI Том Грубер; вице-президент SAS в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Японии, Австралии, России, Ближнем Востоке и Африке Шукри Дабаги; основатель стартапа Bidzaar.com, который первым в России разработал методологию доступной и быстрой проверки компаний на соответствие ESG-стандартам Андрей Черногоров; сооснователь стартапа Greyparrot для автоматической сортировки отходов на основе компьютерного зрения Амбариш Митра.

Как отметил Александр Ведяхин, в современных условиях преуспевают компании, у которых есть долгосрочные стратегии, учитывающие экологичность, социальную ответственность и лучшие практики управления. Для выработки таких стратегий нужны «огромные массивы данных», а также их обработка, оценка и точные прогнозы. И здесь не обойтись без возможностей ИИ.

По словам представителя банка, недавно в журнале Nature было опубликовано исследование о влиянии ИИ на достижение 169 задач в рамках 17 целей устойчивого развития ООН, согласно которому искусственный интеллект сможет улучшить выполнение 90% задач в категории Environment, 80% — в Society, 70% — в Economy. При этом опрос участников панельной дискуссии показал, что пока использование ИИ для решения ESG-задач в бизнесе не очень распространено: 37,5% ответили, что в их компаниях искусственный интеллект применяется для этих целей, 43,8% — что не используется, остальные затруднились ответить. Впрочем, отметил Александр Ведяхин, это означает огромный потенциал для роста.

Провести экспресс-оценку того, как компания соответствует ESG-стандартам, помогает стартап Bidzaar.com, который в ближайшие 12 месяцев планирует проверить на ESG порядка 100 тысяч российских компаний любого размера. По мнению его основателя Андрея Черногорова, ключевым фактором успеха крупного бизнеса в следовании ESG-повестке является ретрансляция ESG-требований на своих поставщиков, ведь любая цепочка, в том числе цепочка поставок, не сильнее своего самого слабого звена, которым сегодня, как правило, оказывается малый и средний бизнес. Алгоритм ИИ, на котором основан стартап, оценивает ESG-соответствие компаний по 100-бальной шкале.

Вместе с тем стоит учитывать и тот факт, что создание и эксплуатация ИИ также увеличивают углеродный след: по данным ООН, на IT-потребление приходится 10% потребления энергии. Как отметили эксперты дискуссии, решить эту проблему поможет дальнейшее развитие облачных технологий и распределенных вычислений. По словам Александра Ведяхина, с 2022 года Сбер тоже будет считать карбоновый след своих моделей ИИ.

Участники сессии подчеркнули, что для успешного использования ИИ для решения задач устойчивого развития компаниям необходимо становиться более открытыми с точки зрения распространения информации, в первую очередь, это касается крупных компаний, которые могут почерпнуть много инноваций у стартапов. Причем корпорации и стартапы могут взаимодействовать на равных, развивая открытое, гибкое видение. В части Governance как набора этических принципов и правил принятия решений, по мнению Тома Грубера, ИИ используется, прежде всего, как усилитель процесса принятий решений. Важно с помощью ИИ выработать принципы управления, которые станут инженерной наукой.

«Действительно, governance — это, по сути, инженерная проблема: перестроение сознания, проблема системной инженерии. Мы в Сбере сначала приняли принципы этики ИИ на своем уровне, потом объединились по этому вопросу с компаниями Альянса в сфере ИИ, затем стали обсуждать их на уровне Российской Федерации, сейчас активно участвуем в обсуждении этих принципов на уровне ЮНЕСКО. Так что, пирамидальное построение этических принципов того, как работает ИИ, в том числе с точки зрения governance, — это задача, которую надо перекладывать на инженерный язык, иначе она не будет иметь практического решения», - рассказал Александр Ведяхин.

Отвечая на этот вопрос, чем будет заниматься ИИ в сфере ESG в ближайшие 10 лет, спикеры упомянули: дальнейшее развитие автоматизированного ESG-скоринга в части компаний, проектов и самих ESG-критериев, которые также меняются; содействие в принятии решений на всех уровнях управления; управление цепочками поставок; более точное прогнозирование погоды и климатических изменений; решение глобальных климатических проблем и другие сферы.

Аудитория при этом, отвечая на вопрос, какую из следующих ESG-задач в вашей компании или отрасли ИИ сможет решить в ближайшие 10 лет, проголосовала следующим образом: 30,8% выбрали снижение воздействия на окружающую среду; 26,9% — снижение потребления ресурсов; 19,2% — обеспечение равных прав и возможностей для всех членов общества; 11,5% — решение задач, связанных с климатическими изменениями; 11,5% — развитие человеческого капитала.

«Возможность подумать о том, что будет через 10 лет, и выйти с нашего обсуждения с мыслью, что мы будем делать следующие 10 лет, чтобы на земле стало жить лучше, — это большой светлый вопрос, над которым я предлагаю всем задуматься. Как сказал Стив Джобс, "мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь?"» - отметил Александр Ведяхин.

Первый день конференции был целиком посвящен вопросам ESG и устойчивого развития. В течение дня также состоялись выступления на тему «Технологические компании и ESG», панельная сессия «AI и ESG: решения для бизнеса», keynote talks по теме «Бизнес и ESG» и тематический блок «Содействие комплексному развитию человеческой цивилизации». Кроме того, ESG-повестка была интегрирована в конференцию AI Journey Junior для школьников.

Конференция AI Journey является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. В рамках мероприятия состоится анонсирование продуктов Sber AI, награждение победителей и призеров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей (AI International Junior Contest), организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ, а также конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).

Первые результаты своих проектов также представит Институт искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute, AIRI). Глава научного совета института, также являющийся директором лаборатории Института исследований искусственного интеллекта, Далле Молле — IDSIA (Швейцария), Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) по традиции выступит в рамках AI Journey.

В онлайн-конференции примут участие мировые эксперты в области ИИ, представляющие научные институты, международные организации и бизнес: к.ф.-м.н., директор по фундаментальным исследованиям AIRI, заведующий Лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ (Россия) Михаил Бурцев (Mikhail Burtsev); профессор, руководитель научной группы ADASE «Сколтеха» (Россия) Евгений Бурнаев (Evgeny Burnaev); вице-президент NVIDIA (США) Марк Гамильтон (Marc Hamilton); основатель и генеральный директор SingularityNET (Нидерланды) Бен Герцель (Ben Goertzel); CTO Teradata (США) Стивен Бробст (Stephen Brobst); профессор Имперского колледжа Лондона и Университета Лугано, руководитель по графовому глубокому обучению в Twitter (Великобритания) Михаэль Бронштейн (Michael Bronstein) и другие.

В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 млн раз.

Для просмотра конференции необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.

Контакты для связи с организаторами: info@ai-journey.ru.

Теги: #Сбербанк #искусственный интеллект #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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