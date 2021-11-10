Общество

Прокуратуру просят проверить законность спила деревьев на Рижском проспекте в Пскове

Депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук попросил прокурора проверить законность спила деревьев на Рижском проспекте в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском отделении партии «Яблоко».

К Артуру Гайдуку обратились жители домов № 62 и № 64а с просьбой остановить спил деревьев во дворах. Они показали копию письма городского УГХ в МКУ «Служба благоустройства города»: муниципальному учреждению поручили снести зеленые насаждения по нескольким адресам, включая Рижский проспект.

«Работники МКУ не смогли ответить, признаны ли деревья аварийными, и обосновали их спил решением собственников жилья. Представители собрания собственников дома № 64а рассказали, что не голосовали по вопросу вырубки всех насаждений, а просили убрать только одно дерево и кустарник. Намерение срубить остальные деревья они объяснили чьим-то желанием расширить парковку», - отметили в партии.

Артур Гайдук отправил обращение областному прокурору с просьбой дать правовую оценку действиям УГХ и МКУ, проверить условия проведения собрания собственников, законность и обоснованность сноса зеленых насаждений.