Эксперт назвала популярные у псковских работодателей программы переобучения

О том, какие программы переобучения сотрудников предпочитают псковские работодатели, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала начальник отдела по профориентации и профессиональному обучению комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова.
Она добавила, что в рамках национального проекта «Демография» пройти переобучение для получения выбранной профессии могут граждане старше 50 лет, женщины с детьми дошкольного возраста, а также находящиеся в декретном отпуске и те, кто состоит на бирже труда в статусе безработного.
«Раньше мы обучали только на базе псковских образовательных организаций. Теперь обучение проводят федеральные операторы - это Томский государственный университет (его региональным оператором выступает ПсковГУ), академия РАНХиГС и ее региональный оператор - псковский филиал академии, а также Агентство развития профессионального мастерства "Ворлдскиллс", региональным оператором которого выступает Псковский агротехнический колледж», - пояснила представитель профильного комитета.
По ее словам, организаторы обучения в Пскове не могут влиять на разнообразие предлагаемых программ, поскольку они утверждаются на федеральном уровне. Однако комитет заключил договор с учебным центром «Псков» для обучения горожан по тем специальностям, которые востребованы на региональном рынке труда (например, водители автобусов).
Также представитель комитета по труду напомнила, что подать заявку на переобучение можно после регистрации на портале «Работа в России», где можно выбрать свой регион, программу обучения и форму получения образования - очную или дистанционную. После подачи заявки, с заявителем свяжется федеральный оператор и расскажет, какие документы необходимо предоставить в электронном виде для того, чтобы заявку рассмотрели.
«Если у граждан возникают трудности в работе с электронными документами, служба занятости всегда готова оказать им в этом помощь», - заключила Галина Самсонова.