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Эксперт назвала популярные у псковских работодателей программы переобучения

О том, какие программы переобучения сотрудников предпочитают псковские работодатели, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала начальник отдела по профориентации и профессиональному обучению комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова.

«На переобучение некоторые люди приходят самостоятельно, других сотрудников направляют работодатели. Отмечу, что обучиться по таким направлениям, как "Дошкольное преподавание", "Преподавание в младших классах" и "Медицинский уход", работодатели отправляют своих сотрудников с удовольствием», - рассказала Галина Самсонова.

Она добавила, что в рамках национального проекта «Демография» пройти переобучение для получения выбранной профессии могут граждане старше 50 лет, женщины с детьми дошкольного возраста, а также находящиеся в декретном отпуске и те, кто состоит на бирже труда в статусе безработного.

«Раньше мы обучали только на базе псковских образовательных организаций. Теперь обучение проводят федеральные операторы - это Томский государственный университет (его региональным оператором выступает ПсковГУ), академия РАНХиГС и ее региональный оператор - псковский филиал академии, а также Агентство развития профессионального мастерства "Ворлдскиллс", региональным оператором которого выступает Псковский агротехнический колледж», - пояснила представитель профильного комитета.

По ее словам, организаторы обучения в Пскове не могут влиять на разнообразие предлагаемых программ, поскольку они утверждаются на федеральном уровне. Однако комитет заключил договор с учебным центром «Псков» для обучения горожан по тем специальностям, которые востребованы на региональном рынке труда (например, водители автобусов).

«Прошедший переобучение гражданин обязательно должен трудоустраиваться. У него должно быть либо гарантированное наличие рабочего места, либо возможность самозанятости. Если прошедший переобучение не трудоустраивается, то и организация, где он получал образование, получает только 70% компенсации затрат. Таким образом, в трудоустройстве заинтересованы все стороны», - подчеркнула Галина Самосонова.

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Также представитель комитета по труду напомнила, что подать заявку на переобучение можно после регистрации на портале «Работа в России», где можно выбрать свой регион, программу обучения и форму получения образования - очную или дистанционную. После подачи заявки, с заявителем свяжется федеральный оператор и расскажет, какие документы необходимо предоставить в электронном виде для того, чтобы заявку рассмотрели.

«Если у граждан возникают трудности в работе с электронными документами, служба занятости всегда готова оказать им в этом помощь», - заключила Галина Самсонова.