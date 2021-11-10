Общество

Псковичка рассказала, как ее мать четыре дня голодала в инфекционке

Псковичка рассказала о том, что ее мать четыре дня лежала в Псковской областной инфекционной больнице без приема пищи. Обращение женщины опубликовано на сайте губернатора.

«На данный момент в больнице находится моя мама и терпит к себе хамское отношение. Медперсонал, позволяет себе сказать: "Ты валяешься здесь, как полотно". Четыре дня мама лежала без приема пищи, так как не было сил есть самой, никто из персонала не помог в этом», - поделилась псковичка.

По ее словам, персонал своевременно не заходит в бокс, чтобы проверить состояние пациента. «27 октября мама пролежала весь день мокрая, и к ней никто не подошел. Передачи передают несвоевременно. Колл-центр дает недостоверную информацию о состоянии больного. Уже многие люди обращались по этому поводу, но меры не принимаются, прошу вас помочь разобраться и провести проверку этой больницы», - добавила женщина.

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко ответила, что пациентка поступила в стационар инфекционной больницы 21 октября, диагноз установлен, и она получает все необходимые лекарственные препараты, согласно действующим методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Боксы учреждения не имеют аудио- и видеофиксации, подтвердить или опровергнуть факт некорректного общения не представляется возможным. Медицинский брат, в отношении которого направлена жалоба, ранее замечаний в отношении культуры поведения не имел. Является примером уважительного отношения к пациентам, в том числе, старшего возраста», - подчеркнула Марина Гаращенко.

По ее словам, соблюдается корректная форма общения операторами, работающими с обращениями граждан. «С коллективом информационного центра дополнительно проведена разъяснительная работа об обязательном соблюдении правил этики. Сведения о состоянии пациентов стационара предоставляются родственникам по состоянию на 8.00 текущего дня», - продолжила председатель комитета.

Марина Гаращенко также напомнила о времени приема личных вещей пациентов от родственников: с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. Время перемещения посылок в отделения: с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00.

«Круг сотрудников, осуществляющих передачу личных вещей пациентам, определен. Контроль за своевременной передачей посылок в палаты возложен на вновь созданную круглосуточную службу дежурных администраторов», - добавила она.