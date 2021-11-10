Общество

Жители домов на улице Венской в Пскове жалуются на ночные «концерты»

Жители домов на улице Венской в Пскове жалуются на шум, который по ночам устраивают компании людей на парковке у торгового центра «Фьорд Плаза».

Видео: группа «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Любители вечерней музыки у "Фьорд Плазе", вы уже конкретно всем надоели! По крайней мере, улица Венская ваши концерты регулярно слушает. Время 12 ночи, а с приоткрытым окном спать невозможно», - говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, они уже обращались за помощью в решении этой проблемы, однако никакого эффекта это не произвело.