Общество

Карантин по АЧС сняли с участка «Шелонский» в Порховском районе

Карантин по АЧС отменен на территории эпизоотического очага – на участке репродукции и откорма свиней «Шелонский» ООО «ПсковАгроИнвест», а также на территории угрожаемой зоны и территории зоны наблюдения, передает официальный телеграм-канал Псковской области.

Для ликвидации очага предварительно провели необходимые мероприятия согласно ветеринарным правилам.

В частности, здесь организовали полную очистку и 3 этапа дезинфекции на территории очага, регулирование численности кабанов и наблюдение за состоянием домашних свиней в зоне наблюдения.

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Однако здесь на 180 дней еще сохранятся ограничения на вывоз продукции, которые предусматривает Указ главы региона.