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Скончался псковский ветеран войны, полковник в отставке Евгений Ильин

На 95-м году жизни после болезни скончался ветеран Великой Отечественной войны, полковник внутренней службы в отставке, уроженец Новосокольнического района Евгений Ильин. Он умер 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В годы войны на 3-м Белорусском фронте Евгений Ильин был дважды ранен. Более тридцати лет он прослужил на различных ответственных должностях в органах внутренних дел региона, был удостоен ряда государственных и ведомственных наград.

После выхода на пенсию длительное время был активным членом Псковской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Евгений Ильин сделал многое для укрепления ветеранских рядов, а также нравственного воспитания молодых сотрудников и учащейся молодежи, повышения авторитета стражей правопорядка. Принимал активное участие в наставническом движении.

Управление МВД России по Псковской области выразило соболезнования родным и близким ветерана.