Общество

Алексей Севастьянов и Борис Елкин обсудили проблемы окраинных территорий Пскова

Вопросы благоустройства территории избирательного округа №1 обсудили в ходе рабочей встречи депутат областного Собрания Алексей Севастьянов и и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин. Предметом обсуждения стали наиболее острые точечные проблемы городских окраин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«От переулка Машиниста до железнодорожного депо люди, сокращая путь, идут по тропинке. Там по правую руку – гаражи, а по левую – все заросло кустарником. Раньше гаражный кооператив освещал эту дорогу, а сейчас фонарей нет, только столбы остались», - обозначил проблему жителей Завокзалья Алексей Севастьянов. «Вырубить кусты – не вопрос. И прожекторы можем повесить, они у нас есть», - отреагировал на ситуацию Борис Елкин.

Обсуждая перспективы ремонта дорог, оборудования тротуаров и установки уличного освещения, Алексей Севастьянов перечислил несколько самых проблемных участков.

«Вдоль виадука по улице Рельсовой к Крестовскому шоссе ремонт тротуаров мы уже начали, в следующем году доделаем второй участок. Через неделю там поставят знаки "пешеходный переход" и нанесут разметку», - сообщил Борис Елкин. По словам и. п. главы администрации, в следующем году новая пешеходная дорожка появится на пересечении улицы Новгородской и Зонального шоссе у школы №17.

Алексей Севастьянов напомнил, что в наказах жителей Любятово речь шла не только о тротуаре, но и об уличном освещении. «Освещение мы в этом году включаем, а тротуары будут в следующем», - обозначил сроки выполнения работ Борис Елкин. «Значит, я могу сказать людям, что в ноябре мы увидим свет?» - уточнил Алексей Севастьянов. Руководитель местной администрации подтвердил, что фонари включат до конца месяца.

Также Борис Елкин проинформировал депутата областного Собрания о перспективах ремонта дорожного покрытия, в том числе, на территории округа №1. По его словам, срок завершения работ по всем объектам пока рассчитан исходя из двух лет – до конца 2023 года, но, если позволят финансовые возможности, все будет сделано быстрее.

В ходе встречи Алексей Севастьянов и Борис Елкин также обсудили необходимость благоустройства общественных пространств в отдаленных районах Пскова, строительство спортивных площадок, ремонт канализационных сетей. Отдельно депутат обратил внимание на ситуацию в малокомплектных детских садах, построенных в середине прошлого века и на сегодняшний день морально и технически устаревших. Алексей Севастьянов предложил и. п. главы городской администрации совместно посетить дошкольные образовательные учреждения в микрорайонах Псковкирпич, Лопатино и в военном городке. Борис Елкин включил эту поездку в свой рабочий график на следующую неделю.

Кроме того, по итогам встречи руководитель муниципалитета запланировал совещание, касающееся благоустройства берега реки Великой, где по инициативе ветеранов, поисковиков, Росгвардии и при участии Алексея Севастьянова будет установлен памятник Герою Советского Союза Семену Байкову.