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Общество

Работу Псковского облсовпрофа оценили социальные партнеры

11.11.2021 21:08|ПсковКомментариев: 0

Работа Псковского областного совета профессиональных союзов получила высокую оценку социальных партнеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

В рамках визита  заместителя председателя Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Ольги Шелобановой в Псковскую область состоялось рабочее совещание с главой Порховского района Юрием Семеновым.

В ходе встречи стороны обсудили сложившуюся в муниципальном образовании систему социального партнерства, коллективно-договорное регулирование, организационное и кадровое укрепление регионального профсоюза. Юрий Семенов высоко оценил работу Псковского облсовпрофа и отраслевого профсоюза. В администрации района создана и работает профсоюзная организация, и сам Юрий Семенов принял решение самостоятельно и добровольно вступить в ряды профсоюза государственных учреждений.

«Приятно, когда есть грамотные руководители, которые понимают важность совместной работы в интересах людей труда! Складывая ресурсы, мы сможем сделать еще больше! На сегодняшний день в профсоюзе государственных учреждений в РФ насчитывается около миллиона членов, это сильный и надежный профсоюз, который входит в систему ФНПР», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов по результатам встречи.

Теги: #профсоюзы #Псковский облсовпроф #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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