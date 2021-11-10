Общество

Работу Псковского облсовпрофа оценили социальные партнеры

Работа Псковского областного совета профессиональных союзов получила высокую оценку социальных партнеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках визита заместителя председателя Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Ольги Шелобановой в Псковскую область состоялось рабочее совещание с главой Порховского района Юрием Семеновым.

В ходе встречи стороны обсудили сложившуюся в муниципальном образовании систему социального партнерства, коллективно-договорное регулирование, организационное и кадровое укрепление регионального профсоюза. Юрий Семенов высоко оценил работу Псковского облсовпрофа и отраслевого профсоюза. В администрации района создана и работает профсоюзная организация, и сам Юрий Семенов принял решение самостоятельно и добровольно вступить в ряды профсоюза государственных учреждений.

«Приятно, когда есть грамотные руководители, которые понимают важность совместной работы в интересах людей труда! Складывая ресурсы, мы сможем сделать еще больше! На сегодняшний день в профсоюзе государственных учреждений в РФ насчитывается около миллиона членов, это сильный и надежный профсоюз, который входит в систему ФНПР», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов по результатам встречи.