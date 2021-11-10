Общество

10% населения Талабских островов прошли перепись на госуслугах

10% населения Талабских островов переписались на сайте госуслуг. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

По словам собеседника, на данный момент 100% жителей переписано. Так как на островах проживают, в основном, пожилые люди, для переписи были привлечены контролер и переписчик, которые делали обход по домам.

В администрации района отметили, что никаких трудностей в процессе переписи не было. Добирался переписчик на катере, который был арендован. Кроме того, в пресс-службе добавили, что Всероссийская перепись населения в Псковском районе ведется с опережением графика.