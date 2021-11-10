Общество

Беременных предупредили о повышенном риске выкидыша при заражении коронавирусом

У заболевших COVID-19 женщин увеличивается частота прерываний беременности, заявил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

«Коронавирус может провоцировать задержку развития плода, а также может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка, особенно в случае его рождения раньше срока», — приводит слова Шмакова РИА Новости. При этом он подчеркнул, что антитела привитой матери передаются ребенку. Благодаря этому новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации — что жизненно важно.

В конце октября специалист отмечал, что в этом году материнская смертность от COVID-19 в России выросла в три раза по сравнению с предыдущим. Во всех летальных случаях женщины не были вакцинированы. Шмаков также напомнил, что вакцинация не увеличивает риски самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов.

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Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко вновь призвал всех беременных и женщин, планирующих детей, сделать прививку от SARS-CoV-2. Вакцинироваться «Спутником V» теперь разрешено не только будущим роженицам, но и кормящим матерям.

Власти не раз подчеркивали, что прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, число заболевших COVID-19 среди вакцинированных не превышает 3-4%, тяжелые формы заболевания единичны. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.