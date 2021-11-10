Ушла из жизни директор Пушкиногорской районной библиотеки Наталья Осетрова

Ушла из жизни директор Пушкиногорской центральной районной библиотеки Наталья Осетрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрация района.
Фото: группа «Граждане Пушкиногорского края» в соцсети «ВКонтакте»
«Администрация Пушкиногорского района выражает искренние соболезнования родным, близким, сослуживцам и знакомым Осетровой Натальи Александровны, директора МБУК "Пушкиногорская центральная районная библиотека", по случаю ее безвременной кончины. Наталья Александровна многие годы с высоким чувством общественного долга беззаветно служила любимому делу. Мудрый наставник, настоящий мастер и творец, она посвятила себя образованию и воспитанию молодёжи, щедро даря окружающим свой талант и вдохновение», - говорится в сообщении.
Местные власти выразили соболезнования родным и близким Натальи Осетровой. «Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах», - заключили в администрации.