Общество

Ушла из жизни директор Пушкиногорской районной библиотеки Наталья Осетрова

Ушла из жизни директор Пушкиногорской центральной районной библиотеки Наталья Осетрова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрация района.

Фото: группа «Граждане Пушкиногорского края» в соцсети «ВКонтакте»

«Администрация Пушкиногорского района выражает искренние соболезнования родным, близким, сослуживцам и знакомым Осетровой Натальи Александровны, директора МБУК "Пушкиногорская центральная районная библиотека", по случаю ее безвременной кончины.⁣ Наталья Александровна многие годы с высоким чувством общественного долга беззаветно служила любимому делу. Мудрый наставник, настоящий мастер и творец, она посвятила себя образованию и воспитанию молодёжи, щедро даря окружающим свой талант и вдохновение», - говорится в сообщении.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким Натальи Осетровой. «Светлая память навсегда сохранится в наших сердцах», - заключили в администрации.