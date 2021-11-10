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Общество

Новый аппарат для лучевой терапии заработал в псковском онкодиспансере

11.11.2021 22:20|ПсковКомментариев: 0

В Псковском областном онкодиспансере начали использовать новый аппарат для лучевой терапии. Оборудование приобрели и установили в этом году по национальному проекту «Здоровье».

Пока на американском линейном ускорителе проводят по пять-шесть сеансов в день. Лечат пациентов с онкологией в разных частях тела. В зависимости от локализации опухоли и ее размера процедура занимает от десяти минут до получаса, сообщает ГТРК «Псков».

Фото: ГТРК «Псков»

Благодаря новым опциям во время сеанса лучевой терапии можно избежать переоблучения здоровых тканей и соседних органов. Это позволяет проводить лечение максимально эффективно с сохранением качества жизни пациентов.

«Подразумевается движение аппарата в плоскости, вокруг пациента и формирование полей таким образом - для этого в аппарате есть коллиматор, в котором маленькие створочки выдвигаются, закрывая какие-то критические структуры, которые находятся рядом. Чаще всего опухоль малочувствительна к лучевой терапии, и вообще не очень хорошо отвечает на лечение, поэтому, чтобы ее клетки уничтожить, нужно к ней подвести большую дозу, а здоровые клетки при этом могут погибнуть, для них это большая нагрузка. По такому принципу работают все ускорители», - сказал врач-радиотерапевт Псковского областного онкодиспансера Полина Рыжова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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